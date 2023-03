Un’altra asta a vuoto per l’ex scuola Corridoni

Esattamente come un mese fa, anche il secondo esperimento d’asta della ex scuola dell’infanzia Corridoni è andato deserto. Il prezzo di 1 milione di euro non attrae compratori, lo si era già capito un mese fa in occasione del primo esperimento che non ebbe successo. Ma prima di procedere a ridurre il costo dell’immobile, l’amministrazione comunale doveva esperire due tentativi di asta con la stessa base. Ecco che l’immobile rosa con le sue pertinenze che si affaccia sulla Tosco Romagnola era stato subito rimesso all’asta con lo stesso prezzo. Adesso si potrà quindi procedere ad un ribasso, con la speranza da parte dell’amministrazione comunale che un costo inferiore di partenza possa intercettare la volontà di acquisto di qualche compratore. È volontà di questa amministrazione comunale infatti disfarsi in fretta di alcuni beni comunali, tra cui appunto la ex scuola dell’infanzia Corridoni, per poter poi andare a progettare nuove opere, come la nuova caserma dei carabinieri, che altrimenti rimarrebbero incompiute causa indisponibilità di risorse. Con l’adozione di una variante urbanistica era stata cambiata la destinazione d’uso dell’immobile, divenuta destinazione mista e quindi residenziale, commerciale (piccolo commercio) e direzionale e di servizio, quindi uffici.

Oltre alla ex scuola dell’infanzia Corridoni, rimasta sfitta nell’estate del 2020 quando dopo i controlli dell’antisismica venne dichiarato inagibile con i bambini che si spostarono allo Sporting Club di via dell’Olmo, il Comune quest’anno ha intenzione di vendere anche l’ex centro Otello Cirri, l’ex Villa Piaggio e la scuola dell’infanzia De Gasperi, la parte comunale dell’ex Ipsia, l’ex foresteria Piaggio, un’area parcheggio lungo la Tosco Romagnola, oltre a terreni a Pardossi e Gello per un totale (escludendo gli eventuali ribassi) di poco meno di 6 milioni di euro.

l.b.