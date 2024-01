"Una trappola e polpette avvelenate"

CASTELFRANCO

Una trappola lunga e stretta. Una gabbia per la cattura degli animali è stata trovata da un cittadino, che ha subito avvertito il Comune, vicino al marciapiede del largo dove si trova la ex fontana (ora rotatoria dedicata al Palio dei barchini) a ridosso del ponte sull’Arno. "Si tratta di trappole non autorizzate", spiega il Comune in una nota, "abbiamo presentato una denuncia ai carabinieri insieme alla segnalazione della presenza di possibili polpette avvelenate nella stessa area verde vicino all’Arno".

"Il Comune di Castelfranco – si legge nella nota inviata dall’amministrazione di piazza Bertoncini – ha ricevuto una segnalazione che riguarda la presenza di una gabbietta con possibili polpette avvelenate rinvenute nell’area verde dietro l’edicola di Castelfranco che si trova vicino al ponte sull’Arno. Questa trappola non è stata autorizzata né tantomeno posizionata dal Comune nell’ambito di un’attività di derattizzazione. Per tale motivo il Comune si è immediatamente adoperato per rimuovere tale potenziale pericolo e la Polizia municipale si è attivata per tentare di risalire ai responsabili. Di tale fatto è stata informata anche la locale stazione dei carabinieri".

"Sono in corso degli accertamenti, ma vogliamo segnalare pubblicare l’accaduto per invitare le persone che portano in giro i propri animali domestici a fare attenzione a possibili residui contaminati da veleno", il commento del sindaco Gabriele Toti. Nei mesi scorsi ignoti avevano sparso polvere di peperoncino e danneggiato le porte delle due aree di sgambatoio che si trovano nella pineta lungo l’Arno ad alcune centinaia i metri dal ponte. Evidentemente c’è qualcuno che ce l’ha con gli animali. Sono in corso indagini per identificarlo.