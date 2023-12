Una statua del presepe per il vescovo Giovanni: "Immagine per il futuro"

Si è rinnovata anche quest’anno la tradizione del dono che Confartigianato, Coldiretti e Fondazione Symbola fanno ai vescovi italiani e al Papa di una statuina artistica del presepe. Nei giorni scorsi una delegazione delle tre realtà si è recata in Curia a San Miniato per donare anche al vescovo Giovanni la piccola scultura modellata in cartapesta dall’artista pugliese Claudio Riso, che ha come titolo "Intelligenza artigiana", una composizione che mette in scena un mastro vasaio intento a istruire al tornio un giovane apprendista. L’opera esprime simbolicamente il passaggio di competenze da una generazione all’altra, "immagine di un futuro che ha radici antiche". Ogni anno questi piccoli capolavori intendono ritrarre una specifica professione, offrendo allo stesso tempo una sintetica riflessione sui temi di più stringete attualità.