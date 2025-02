Una scuola che cresce. Boom al Banti e al Carducci

SANTA CROCEPiù diciassette iscrizioni alla scuola dell’Infanzia Albero Azzurro e più diciotto alla Secondaria di primo grado Banti. Alla Primaria il leggero calo di sette alunni rispetto al 2024 è compensato dal sorprendente aumento della Carducci, la scuola del centro storico, il plesso frequentato da un alto numero di bambini di famiglie di origine straniera. Ma, sorprendentemente e in controtendenza rispetto al passato, alla Primaria del centro, la prima scuola elementare di Santa Croce, il maggior numero di iscritti sono italiani. Entusiasta la dirigente scolastica Laura Cascianini, a Santa Croce da tre anni dopo l’esperienza in provincia di Arezzo, la sua terra, essendo originaria di Sansepolcro. "Si sono concluse in questi giorni le iscrizioni all’anno scolastico 2025/2026 e sulle televisioni di tutta Italia è rimbalzata la notizia di un calo demografico cui siamo abituati da anni – dice Cascianini – Ma il vero scoop è a Santa Croce. L’Istituto comprensivo Banti ha registrato un vero e proprio boom di iscrizioni. I segnali di controtendenza rispetto ai dati nazionali sono evidenti e a darne ragione sono proprio i numeri. Nonostante calino sia la Primaria che la Secondaria di Staffoli e le Primarie Copernico e Pascoli, la scuola dell’Infanzia Albero Azzurro conferma apprezzamento. Ma i veri aumenti sono alla Secondaria Banti, con un 35% in più rispetto al 2024, e alla Primaria Carducci dove la percentuale positiva rispetto all’anno precedente è del 25%". "Questi dati ci confermano che è stato fatto un intenso lavoro di promozione e inclusione nel nostro istituto, ma non si cada nell’errore di pensare che questi esiti sono condizionati solo dal forte processo migratorio che caratterizza il bacino del cuoio, poiché ad esempio il numero dei bambini italiani iscritti alla Carducci è più che raddoppiato, offrendoci una lettura significativa della curva incrementale – conclude la preside Cascianini – La forte progettualità messa in campo, le novità introdotte e la vivacità rilanciata anche nei processi formativi stanno dando i loro frutti, ma non poniamo limiti al nostro desiderio di crescere ancora. La conduzione capillare di tutte le strategie e il sostegno ad un corpo docente che ha superato le 200 unità presenta costi umani alti, ma anche soddisfazioni".g.n.