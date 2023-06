Una ricca annata per l'Università della Terza Età di Ponsacco

E’ stato un anno denso di attività per l’Università della Terza Età di Ponsacco: nove mesi intensi per gli oltre centocinquanta iscritti coordinati dal rettore Benozzo Gianetti. Due incontri settimanali da più svariati argomenti – dalla storia alla letteratura, dalla salute alla divulgazione scientifica –, tante discipline, tanti temi affrontati per il nutrito e fedele gruppo di ascolto del martedì e del venerdì. Come non parlare della Scuola di Pittura, un vero e proprio atelieur dell’arte; ma anche della creta che è stata l’altra sfida che ha visto impegnati otto artisti. Gli ’Attori per Caso’ si sono cimentati per tutto l’anno in performance sempre nuove esibendosi sul palco del Don Meliani e ogni volta con il tutto esaurito. Altra costola ben salda è costituita dalla rinascita del coro. Non è mancata quindi scuola di cucina e – grande novità – la scuola di ballo: una sfida all’inizio, ma il cui successo è cresciuto di settimana in settimana.