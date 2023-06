Una rassegna itinerante nel segno della comicità

Dopo il successo dello scorso anno con la prima edizione, dal 16 giugno al 7 luglio torna la rassegna Teatro comico itinerante, con tre appuntamenti dedicati alla risata, con Andrea Muzzi, la Ribalta Teatro e Andrea Kaemmerle, nelle frazioni di San Miniato, organizzata dal Teatrino dei Fondi con il Comune. Tre spettacoli a ingresso gratuito che occuperanno le frazioni San Miniato Basso, San Donato e Isola. Domani alle 21:30 nell’area esterna della Casa Culturale di San Miniato Basso apre la rassegna Andrea Muzzi in All’alba perderò. Le gesta dei fuoriclasse della sconfitta di Andrea Muzzi & Marco Vicari. Lo spettacolo narra le gesta dei fuoriclasse della sconfitta, di uomini che hanno perso ma lo hanno fatto in un modo unico, spettacolare e affronta con ironia e leggerezza l’ultimo tabù della società: il fallimento. Il secondo appuntamento sarà il 23 giugno alle 21:30 al Giardino della Chiesa S. Quintino a San Donato con La Ribalta Teatro nello spettacolo Il pelo nell’uovo, scritto e diretto da Alberto Ierardi con Alberto Ierardi e Giorgio Vierda. Il 7 luglio alle 21:30 al Circolo Arci di Isola, Guascone Teatro presenta L’uomo tigre. Capire tutto in una notte, di e con Andrea Kaemmerle.