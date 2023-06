Una rapina e serie di furti In dieci davanti al giudice Tre episodi a Montopoli

di Carlo Baroni

Era la notte del 26 agosto 2015 quando alcuni componenti del gruppo finito davanti al giudice di Pisa, secondo l’accusa, entrarono in azione a Montopoli riuscendo a rubare in una villetta e tentando il colpo in altre due. In un caso i padroni di casa avvertirono le presenze sospette, e i malviventi si dettero alla fuga. Anche il terzo tentativo andò a vuoto, dopo che già avevano forzato la porta.

La prima casa, invece, fu derubata: i ladri scapparono dopo aver preso un cellulare, un orologio, una spilla in argento e altri monili. Ma questa è una storia che parla di una sequenza di furti, oltre che di un episodio di rapina aggravata con sequestro di persona (contestata solo ad alcuni soggetti) e di due episodi di ricettazione. Fatti tutti che costellarono quell’estate e che furono compiuti in varie parti della provincia e della Toscana. Tra Terricciola, Navacchio, Cascina e Calcinaia nel mese di giugno: in casale agricolo, armi in pugno, minacciarono due persone per farsi consegnare i 400mila euro che ritenevano essere custoditi in una cassaforte. Dapprima si fecero consegnare 4mila euro, Poi una delle vittime fu legata ed imbavagliata. Un’altra fu immobilizzata e carica su un furgone per recarsi alla villa della famiglia. Poi tanti furti, fatti e tentati. Agendo per lo più in tre alla volta. Di luglio furto di gioielli a Viareggio mentre la vittima dormiva: fuggirono lanciandosi dal balcone. Un furto in casa anche a Pisa, in agosto. E un tentativo andato a vuoto a Crespina. Era la notte del 21 e si spostarono anche a Casciana Terme Lari dove un colpo fallì e uno andò a segno. Due giorni dopo sono a Massarosa: in un a casa presero contanti in valuta polacca, biciclette, computer e una Volvo. Poi furti anche a Lucca, prima delle incursioni a Montopoli. Infine due episodi di ricettazione, avvenuti a Pisa nel mese di ottobre. Una vicenda arrivata davanti al gip del tribunale di Pisa. Rischiano, di finire a processo quali presunti responsabili, a vario titolo, dei fatti: Dashnor Ilnica; Amarildo Torba, Leo Roci, Briken Hoxha, Gentjan Male, Olsi Beshiri, Hysen Jolla, Alfred Cela, Ramazan Duka, Mateusz Diziekanski. Gran parte degli accusati sono difesi dall’avvocato Roberto Nocent.

Nell’udienza è emersa la mancanza della traduzione dall’italiano all’albanese della richiesta di rinvio a giudizio e il giudice altro non ha potuto che fissare una nuova udienza.