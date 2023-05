"Una rampa per scendere in Arno E’ un progetto indispensabile"

SANTA CROCE

Il problema è emerso in tutta la sua gravità la scorsa settimana quando i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per recupare il corpo di una donna e hanno dovuto calare la barca dal ponte con un’autogru. Manca un accesso al letto dell’Arno dall’argine. Non c’è una discesa che consenta di arrivare all’acqua in pochissimo tempo. Non c’è una rampa a Santa Croce. Ma non c’è neppure a Fucecchio e Castelfranco, sulla riva destra, e neppure a San Miniato e Montopoli sulla sponda sinistra. In caso di necessità di accesso veloce le conseguenze potrebbero essere molto gravi, con la conseguenza drammatica di non riuscire a salvare una vita umana perché i tempi di attesa dell’arrivo di un’autogru e di un natante da poter calare dal ponte potrebbero essere troppo lunghi.

I Comuni si sono subito mossi. "Pur non trattandosi di una diretta competenza nostra – dice la sindaca di Santa Croce Giulia Deidda – con il responsabile dell’ufficio tecnico ingegner Gabriele Cerri abbiamo deciso di contattare il Genio Civile e di dare avvio alla progettazione dello scivolo di accesso all’Arno qui a Santa Croce. Piazza Nuvolari si trova a ridosso del ponte, è un parcheggio grande e sempre aperto, giorno e notte, e da qui il greto del fiume può essere raggiunto facilmente tramite una rampa in sicurezza. Santa Croce è baricentrico e da qui in pochissimo tempo i natanti dei vigili del fuoco possono raggiungere Fucecchio e Castelfranco. Si tratta di un intervento di protezione civile indispensabile".

Il progetto è in fase di realizzazione. Da parte del Comune di Santa Croce e degli altri Comuni della zona del Cuoio che chiederanno il finanziamento, o una compartecipazione alle spese di realizzazione, alla protezione civile regionale e al Genio Civile che è l’ente di competenza per le opere idrauliche dell’Arno.

gabriele nuti