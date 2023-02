Una raccolta fondi per adottare le Cerbaie

di Gabriele Nuti

La sfagneta delle Pianore nel comune di Santa Maria a Monte, la sfagneta della Sammartina con la pianta carnivora Drosera al confine tra Santa Croce e Fucecchio e i boschi dell’Opera Pia di Fucecchio. Sono questi i tre siti per la cui salvaguardia e tutela il Consorzio forestale delle Cerbaie diretto da Andrea Bernardini ha deciso di attivare un crowdfunding per la raccolta fondi. La campagna inizierà il 15 febbraio e andrà avanti per quattro mesi sulla piattaforma Eppela raggiungibile dal sito consorzioforestalecerbaie.it.

"Per consentire alle persone di rendersi conto dell’importanza di questa raccolta e dei siti che, si spera, vorranno supportare tramite il croudfunding – dice Andrea Bernardini – abbiamo realizzato un video di tre minuti che illustra le caratteristiche uniche di queste tre aree di pregio delle Cerbaie, uniche a livello regionale e non solo e mostra come gli stessi siti, che sono affidati al Consorzio, abbiano bisogno di essere mantenuti, custoditi e valorizzati".

Negli anni i fondi messi a disposizione dalle amministrazioni locali si sono dimostrati insufficienti alla tutela e salvaguardia di certi luoghi. L’interesse dei privati è stato quasi nullo e il Consorzio forestale delle Cerbaie fatica a portare avanti la propria attività con il solo taglio selettivo e imprescindibile dei boschi e la vendita del legname.

"C’è bisogno di una svolta e di una chiamata a raccolta delle persone di questa zona e non solo – spiega ancora il direttore Bernardini – Con i 60mila euro che vogliamo raccogliere tramite il croudfunding riusciremo a tenere puliti e valorizzare questi tre siti straordinari e unici e offrirli anche in un eventuale percorso turistico che possa essere organizzato in qualsiasi momento, magari anche agli stranieri che frequentano la nostra zona. Alla sfagneta della Pianore sabato, 11 febbraio, farà tappa una delle passeggiate del programma delle Vernali.

Per questo motivo in questi giorni abbiamo sfalciato l’area (nella foto gli operai al lavoro) per consentire il passaggio delle persone, ma ci sarebbe bisogno di ripristinare sentieri e sentieristica, staccionate e protezioni. Ad aprile inizierà il Forestival che andrà avanti con passeggiate fino ad agosto. Noi cerchiamo di valorizzare queste zone, ma senza il supporto della gente non ce la faremo mai". Ecco il motivo per cui il Consorzio forestale Cerbaie ha deciso di attivare questa raccolta fondi. Una sorta di ultima chiamata a chi vuol bene, o dice di volerlo, a questo polmone verde.