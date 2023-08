Una piscina sull’Ape e aperitivo per tutti in centro

La creatività non manca sotto la Rocca. Unita alla voglia di giocare e strappare un sorriso. Con questo spirito due sanminiatesi hanno messo una vasca su un Apecar 50, posizionato l’ombrellone e sono partiti per piazza del Popolo: per tutti un aperitivo bordo vasca, in questi giorni dove il sole è tornato cocente. Sono gli ‘Amici della Panchina’, una presenza fissa di fronte alla chiesa di San Domenico, che hanno reso piacevole e curiosa una mattinata nel centro storico, sotto gli sguardi dei turisti e con la soddisfazione dei sanminiatesi che – abbiamo appreso – hanno gradito. Uno spicchio di mare, dunque, è arrivato nel cuore della città e per mano di due sanminiatesi, un popolo che ha sempre avuto a portata di mano una battuta o un’iniziativa per fare gruppo e mettere la giusta dose di leggerezza nella vita. Se vogliamo, in fondo, sono nate anche così molte tradizioni popolari poi, negli anni, diventate importanti: dalla rivalità ferragostana del Palio di San Rocco, al lancio degli aquiloni fino ai fuochi di San Giovanni. C’erano sempre gruppi di amici, cittadini innamorati di San Miniato, a rispolverare antiche usanze condendole di una nuova creatività. Così è arrivato anche l’aperitivo a bordo piscina in piazza del popolo con un bagnino speciale: Umberto Ferlin, un cittadino impegnato in tante feste popolari.