Una piazza per Mazzinghi "Siamo felici della scelta"

di Stefano Lemmi

Finalmente. A pochi giorni dalla ricorrenza del terzo anno dalla scomparsa (22 agosto 2020), il campionissimo pontederese Alessandro Mazzinghi avrà il giusto ricordo dalla sua città. Una memoria eterna che si materializzerà con la inaugurazione di Piazza Alessandro Mazzinghi, collocata in una via del centro come la figura del campione del mondo di boxe merita. Si tratta dello slargo esistente lungo via Rossini (la parallela di Corso Matteotti) prolungamento di piazza del Teatro, e senza un nome, nello spazio che gli ormai sessantenni - o giù di lì - ricordano con particolare affetto. In quel pezzo di città infatti aveva sede il cinema all’aperto, il Cinema Andrea, assai frequentato nelle afose serate estive, trascorse seduti su seggioline pieghevoli fatte di stecche di legno color verde e lo sguardo al… maxi schermo ricavato dalla proiezione, sul muro del palazzone frontale, dell’avveniristico (per l’epoca) Cinemascope e dove sono passati film storici come i western di Sergio Leone o il primo "Il Pianeta delle scimmie". Da ottobre, presumibilmente nel primo week end, in questo spicchio di storia cittadina troveranno duratura collocazione la targa dedicata al campione di pugilato e tutte le iniziative a lui dedicate che inevitabilmente ne seguiranno. Immaginabile la soddisfazione della famiglia Mazzinghi, che con David e Simone, figli di Alessandro, ha commentato così la decisione, arrivata dopo il benestare della Prefettura alla richiesta inoltrata a suo tempo dal comune.

"L’amministrazione ci aveva accennato di questa possibilità e siamo contenti che si sia realizzata. Siamo molto felici per questo angolo di Pontedera dedicato al nostro babbo, un angolo centrale della città. E’ una cosa assai significativa della quale siamo soddisfatti come famiglia, ma immaginiamo che lo siano anche tutti i pontederesi, e per la quale ringraziamo il comune e in particolare il sindaco Matteo Franconi". E’ confermato che ad ottobre ci saranno altre cerimonie in ricordo di Mazzinghi, come la consegna della seconda edizione del premio dedicato al due volte campione mondiale. "Sì – aggiungono i figli - in quel mese si terranno altre belle iniziative, ma di questo ne parleremo più avanti". Giusto. Adesso è il momento di godersi a pieno questa prestigiosa intitolazione, questa evocativa Piazza Alessandro Mazzinghi.