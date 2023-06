Una piazza per Mazzinghi L’attesa si allunga ancora

A che punto è il progetto di intitolazione della piazza a Mazzinghi? Domanda sorge spontanea dopo che i tre bei murales apparsi al Villaggio Piaggio sono stati inaugurati. Chi arriva a Pontedera si imbatte tra l’altro in due ricordi storici dello sport locale quali le imprese del campione di canottaggio Leonardo Pettinari, oggi 50enne, argento alle Olimpiadi di Sydney 2000 e sei volte mondiale tra il 1995 e il 2007, e la vittoria della squadra di calcio granata sulla nazionale di Arrigo Sacchi del 6 aprile 1994. Gesta di cui andare orgogliosi e gonfiare il petto nel sentirsi "pontAderesi". Proprio per questo però sorprende l’assenza di colui che è stato comunque lo sportivo di Pontedera arrivato più in alto a livello di notorietà: Sandro Mazzinghi, due volte campione mondiale di boxe, scomparso il 22 agosto 2020. Perché in pratica, a quasi tre anni dalla sua scomparsa non è stato fatto niente di importante per ricordarlo. Fino ad oggi infatti l’unico ricordo legato al campione è stata l’istituzione, l’anno scorso, del Premio Mazzinghi, assegnato ad un atleta o personaggio del mondo dello sport, mentre i progetti di intitolargli una piazza centrale (piazza Curtatone e Montanara) o di dedicargli un angolo di città (piazzetta del Teatro) sono finora rimasti tali. E secondo “le voci di corridoio“, il progetto procede a rilento.