Una petizione contro i cattivi odori: "Sindaco faccia installare a Pardossi una centralina di monitoraggio"

di Gabriele Nuti

"Durante gli ultimi mesi, più volte, nelle ore serali e notturne, i cittadini della frazione di Pardossi hanno lamentato odori acri che provocano difficoltà respiratorie e preoccupazione nella cittadinanza". A sostenerlo sono gli esponenti di Fratelli d’Italia, Matteo Becherini che è refernte della sezione di Calcinaia, e Christian Nannipieri della sezione di Pontedera che hanno avviato una raccolta di firme, tramite una petizione, ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione Italiana e ai sensi degli articolo 77 e 78 dello statuto comunale del comune di Pontedera approvato dal consiglio comunale il 28 febbraio del 2012. La raccolta firme per la petizione è iniziata ieri. Con questo documento i due promotori chiedono al sindaco di Pontedera – "consideranto che una delle principali prerogative dell’amministrazione comunale è la tutela della salute pubblica e compete al sindaco l’emanazione di tutti i provvedimenti autorizzativi, concessori, prescrittivi, cautelativi e repressivi, comprese le ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene, sanità e salvaguardia dell’ambiente nell’ambito del territorio comunale" – di installare una stazione di monitoraggio della qualità dell’aria, presso la frazione di Pardossi per stabilire la natura e la composizione chimica del pessimo odore che si respira nelle frazioni di Pardossi, Santa Lucia, Gello". "Dando seguito così – si legge ancora nella petizione – alle numerose segnalazioni dei cittadini, costretti ogni sera, da mesi, a chiudersi in casa a causa di un forte odore che rende impossibile tenere le finestre aperte, stare fuori e soprattutto provoca forte irritazione alla gola".