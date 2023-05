Una passeggiata nella storia

A Una camminata, organizzata dal Comune di Fauglia insieme all’associazione Agorà ODV di Fauglia, per riscoprire i gioielli di quella che fu la "parte più bella di Toscana" è in programma sabato 20 maggio lungo la "Via regia maremmana" nell’anniversario della Battaglia di Malacoda. Durante la camminata saranno ripercorsi i grandi fatti della storia locale e nazionale con l’aiuto di esperti (tra questi anche Carlo Pepi), alternando soste varie per interpretare il paesaggio e la sua storia (oltre che per conoscere alcune "tipicità" del settore agro-pastorale locale). "Una grandissima soddisfazione vedere come il Cammino d’Etruria – commentano dall’associazione Cammini d’Etruria – si metta al servizio, concretamente, di cittadinanza e associazionismo".