Una Pasqua più dolce per i piccoli pazienti

PONTEDERA

Ancora donazioni pasquali per i piccoli ricoverati nel reparto di pediatria. E’ stata una Pasqua di affetto e vicinanza quella che i volontari dell’associazione di volontariato ospedaliero Avo hanno voluto regalare ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell’ospedale Lotti di Pontedera. Sabato scorso, infatti, il giorno prima di Pasqua, i volontari ospedalieri hanno consegnato le uova di cioccolato ai piccoli pazienti. Un modo per portare il sorriso ai bambini che hanno trascorso la Pasqua in ospedale e agli operatori del reparto. La direzione dell’ospedale di Pontedera "ringrazia per la passione che i rappresentanti dell’associazione Avo mettono nel loro servizio quotidiano accanto ai malati", si legge in una nota. La presidenza di Avo Pontedera ha espresso la propria contentezza per essere tornati a svolgere la propria attività in ospedale che, come si legge sul pagina Facebook dell’associazione, ha lo scopo di alleviare al malato il periodo di degenza in ospedale "ascoltando le sue parole, donando sorrisi, raccogliendo le fragilità del paziente per trarne spunto di relazione umana". Un altro gesto di solidarietà durante le festività pasquali per i piccoli ricoverati in ospedale.