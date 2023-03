Una panchina rossa per dire no alle violenze

Ci sono seduti due uomini, ma è solo per provarla dopo averla installata. La panchina rossa , installata dall’associazione “Martinfiera” su un sentiero del passeggio paesano, è dedicata alle donne in occasione dell’8 marzo. In particolare, il colore rosso intende rammentare le vittime di femminicidio, come un fermo monito contro questa barbarie. L’associazione, con il presidente Giovanni Signorini, il vicepresidente Michele Casalini e tutto il consiglio ha voluto devolvere a favore del paese un’offerta, derivante dalla iniziative svolte nel corso del 2022. Ha pensato così ad una panchina presso l’antica fornace, a sua volta sul percorso archeologico attorno all’altura del Bastione. Si tratta di un sentiero assai amato, che ora è ingentilito dalla presenza di un posto in cui sedersi ad ammirare il panorama.