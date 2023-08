Una novità storica a Santa Maria a Monte, bar in piazza

Una novità storica per Santa Maria a Monte. Il Comune, guidato dalla sindaca Manuela Del Grande, per la prima volta ha autorizzato i due bar che si affacciano sulla piazza centrale del paese, piazza della Vittoria, ad allestire all’esterno, in spazi pubblici, tavolini e aree per servire la propria clientela all’aperto. La decisione dell’amministrazione Del Grande è stata presa dopo formali richieste presentate dai proprietari e gestori dei due locali – Luna Rossa e Acli La Rocca – che così possono garantire una migliore e più qualificata accoglienza. Ieri mattina, alla presenza della sindaca Del Grande e del presidente del Centro commerciale naturale affiliato a Confcommercio, Silvio Tempestini, c’è stata una sorta di "inaugurazione" dei due spazi con foto scattata ai giardini della stessa piazza, a ridosso della balaustra che si affaccia sulla bellissima vallata. Erano presenti Eva Caruana per il circolo Acli La Rocca, Anna Maria Garda e Gianni Ferraioli del Luna Rossa e la sindaca Manuela Del Grande che ha sottolineato il cambio di passo e la volontà della nuova amministrazione di dare maggiore spazio e visibilità alle due attività e un diverso modo di vedere la piazza. Plauso all’iniziativa anche da parte del presidente del Ccn Silvio Tempestini che ha parlato anche a nome di Confcommercio. "Questo è solo il primo passo per una diversa considerazione dello spazio pubblico di piazza della Vittoria", ha concluso Del Grande.