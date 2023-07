Una notte speciale per mascherarsi A Capannoli tornano i cosplay

CAPANNOLI

A Capannoli è tempo di Cosplay. La XVI edizione di Una Serata Fortunata è in programma stasera, venerdì, lungo la via Volterrana, per l’occasione eccezionalmente chiusa al traffico. La manifestazione è organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro insieme a Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il contributo del main sponsor Cassa di Risparmio di Volterra e degli sponsor Banca Popolare di Lajatico e Pantani&Conti e la collaborazione di CollEventi. "Un’idea nata 16 anni fa – afferma la sindaca Arianna Cecchini –. Ci auguriamo che la Serata Fortunata sia di buon auspicio per le nostre attività". Le maschere e i travestimenti saranno i veri protagonisti. "Si tratta di una serata storica – dichiara la presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi – con i negozi aperti e tanta animazione per bambini e non solo, con lo spettacolo pirotecnico in piazza San Bartolomeo a conclusione della festa". Dalle 20 l’apertura degli street restaurants, a seguire l’inizio degli spettacoli in via Volterrana, con la street band itinerante Bandao, lo spettacolo di magia di Magico Matteo, la musica degli Zero Positivo, i balli latini dell’accademia Doos Tres, la scuola di circo all’incrocio con via Niccolini e la rappresentazione Cosplay "I Divini".

La gara Cosplay inizierà alle 22.30, con cinque categorie: Il miglior Cosplayer, Under 13, la maschera più originale, il premio simpatia e il miglior gruppo. "Un grazie – ha concluso il presidente di Area Vasta Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli – a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa festa e complimenti ai commercianti per lo straordinario impegno".