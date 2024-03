Una notte azzurra per il ciclismo. Musei aperti e feste in piazza per la vigilia della Tirreno Adriatico

VOLTERRA

Volterra capitale dello sport, con il passaggio della gara ciclistica Tirreno-Adriatico, attesa per il 6 marzo. Una grande festa per la tappa tutta volterrana della gara ciclistica che porterà a blindare l’intero centro storico, con divieti di sosta e transito nelle piazze e nel circuito cullato dentro le mura, e alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. E il Comune imbastisce una maxi festa, il 5 marzo, per sancire l’importanza della manifestazione sportiva di prestigio internazionale, rivolta agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo, per i quali la gara costituisce uno dei primi eventi dell’anno. Un passaggio eccezionale che per Volterra rappresenta un’opportunità di promozione turistica ma soprattutto un momento dall’alto valore educativo e formativo legato allo sport, dato che nel territorio storicamente vi è un gran numero di praticanti ed appassionati di ciclismo. E la città aprirà i propri scrigni culturali per sancire il connubio fra l’evento sportivo e le bellezze storiche, attraverso un intreccio che riguarderà anche il tessuto commerciale. Ed ecco il 5 marzo, vigilia della gara, La Notte Azzurra, un evento che, nelle intenzioni della giunta, "dovrà coinvolgere tutta la città, insieme ai commercianti e i pubblici esercizi, per celebrare la partenza della tappa. L’iniziativa intende anche contribuire a promuovere la città, il suo patrimonio culturale, le strutture museali, dare impulso al commercio cittadino e al contempo offrire ai numerosi turisti servizi aggiuntivi e occasioni di socialità e intrattenimento". Quindi, in programma l’apertura straordinaria, il 5 marzo in notturna, del museo etrusco Guarnacci, della pinacoteca civica, dell’ecomuseo dell’alabastro fino a mezzanotte, insieme a sinergie con altre strutture come la Cattedrale di Santa Maria Assunta e il museo di arte sacra. In occasione della Notte Azzurra, arriva poi la possibilità di occupare fino a 3 metri quadrati di suolo pubblico per gli artigiani, i negozi di alimentari e gli esercenti, in generale, del commercio di vicinato alimentare. Con l’obiettivo di coinvolgere l’intera città nell’evento della vigilia della tappa della Tirreno-Adriatico, la giunta, vista l’eccezionalità della manifestazione, prevede la possibilità da parte degli esercizi commerciali di programmare piccoli intrattenimenti musicali lungo le vie del centro storico, fino a mezzanotte.