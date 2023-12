Una nevicata per accogliere i bambini a Capannoli

Oggi piazza Sandro Pertini a Capannoli si trasformerà in un vero villaggio natalizio per la terza edizione di Natale a Capannoli, l’iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune, la collaborazione di CollEventi e associazione Tarta Blu e Avis, con il contributo di Fratelli Fegatilli Srl, Fontanelli Pneumatici e Tartufi Prete. "Dopo la prima edizione improntata sul cioccolato abbiamo scelto di replicare il format dello scorso anno, con attività e appuntamenti dedicati in particolar modo ai più piccoli e alle famiglie – spiega il presidente del Ccn Roberto Salvadori –. Sabato 9 dicembre, a partire dalle 10.30 e per l’intero pomeriggio, piazza Pertini sarà invasa dalla magica atmosfera natalizia e ospiterà il Villaggio di Babbo Natale, il fulcro dell’evento accompagnato da giochi e attrazioni per bambini e mercatini per lo shopping natalizio". Babbo Natale arriverà circondato dai folletti, la slitta e le renne accogliendo nella sua casa i bambini che potranno consegnarli le letterine. Piazza Pertini vedrà un suggestivo allestimento con una scenografica nevicata abbinata a uno spettacolo del fuoco, uno spettacolo circense e un’area giochi in legno, mentre nel pomeriggio dalle 15 andrà in scena l’esibizione di karate della scuola Yama Arashi di Capannoli. "Una bella manifestazione pensata per bambini e famiglie ogni anno molto apprezzata e che costituisce un’importante occasione di socialità per la comunità e il tessuto commerciale", dice il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli.