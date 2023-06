Una lunga stagione da ascoltare Al via “Musica & cultura“ Montopoli tra voci e suoni

Torna protagonista la musica nella programmazione estiva degli eventi di Montopoli in Val d’Arno. Dopo il grande successo del concorso musicale Montopoli Musica&Talenti proseguono gli eventi del progetto "Montopoli Musica&Cultura" organizzato dall’Associazione Giubilate Internazionale APS con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e il patrocinio del Comune di Montopoli. Il paese ospiterà musicisti e cantanti che si esibiranno a partire dal mese di giugno. La prima serata vedrà in scena la pianista Silvia Mannari giovedì 22 giugno ore 21 quando in Sala Pio XII la musicista si esibirà sulle note di M. Ravel, F. Chopin e F. Liszt. Il secondo appuntamento, martedì 27 giugno, sarà il Concerto Lirico con Maria Cioppi (soprano), Mariano Sanfilippo (Tenore), Valeria Agrosì (mezzo-soprano) con un ricco repertorio che va da Puccini a Verdi, Rossini, Bizet e Saint-Saëns. Il mese di giugno si concluderà con il concerto di Valeria Agrosì (flauto) e Silvia Mannari (pianoforte) alle 21 sempre in Sala Pio XII.

"Siamo felici di poter accogliere sul nostro territorio una programmazione musicale di questo livello – commentano il sindaco Giovanni Capecchi e l’assessora alla cultura e all’istruzione Cristina Scali –. Grazie all’associazione Giubilate per aver messo in piedi un cartellone che comincerà in estate per concludersi in autunno. Un’occasione per i conoscitori e gli appassionati di musica ma anche per chi vuole avvicinarsi a un mondo tanto complesso quanto affascinante". Altri appuntamenti sono attesi poi a partire dal mese di settembre: Montopoli ospiterà il Mattia Lenzi Quintet, il duo flauto&chitarra formato da Luigi Nannetti e Giordano Bindi, il gruppo Steelwind Chamber Saxophone Quartet e molti altri. Tutti gli eventi sono gratuiti e organizzati con il patrocinio del Comune di Montopoli e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.