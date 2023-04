"Una giornata di arte amore e socialità"

Con la fine di aprile torna anche la stagione estiva del Ristoro di Casa Sto da Bio, a Selvatelle, della chef Moira Volterrani. Domani tanti eventi per grandi e piccini organizzati insieme all’amica di sempre e dj Alice “Lalice” Carlotti. “Garden’s Human Party. Giornata di amore, arte e socialità” prenderà il via alle 13 con un pranzo in giardino e proseguirà alle 15.30 con la presentazione del libro “Divieto d’infanzia. Psichiatria, controllo, profitto”. Al momento di confronto e approfondimento sul delicato tema della medicalizzazione e certificazione in ambito scolastico interverranno gli autori Chiara Gazzola e Sebastiano Ortu, introdotti da Elisabetta Cipolli. In contemporanea l’educatrice Valeria Chimenti coinvolgerà bambini e ragazzi in un laboratorio di colori naturali dove le verdure, la creatività e l’immaginazione saranno gli ingredienti fondamentali. Dalle 17 musica con un dj set tutto al femminile insieme a Lalice e a una ospite molto speciale, Rozza dj, personaggio di riferimento dell’ambiente musicale Pisano e generosa attivista. Il bar e la cucina saranno aperti tutto il giorno con la possibilità di assaggi e tapas, cocktail di alta qualità e tanto calore umano.

Laura Martini