Una galleria a cielo aperto Arte dal mondo, la magia si ripete

Ogni anno la piazza, le pareti, i muri e gli angoli di Lajatico diventano corridoi a cielo aperto di una galleria d’arte. Una magia che ogni anno si ripete grazie al coinvolgimento di artisti internazionali. "La nuova edizione ArtInsolite – ha detto martedì sera durante l’inaugurazione il sindaco Alessio Barbafieri – è un’esperienza che attraverso il Teatro del Silenzio continua ogni anno a ravvivare il borgo che si trasforma in un museo, sotto la direzione artistica di Alberto Bartalini". Cantine, ex chiese e palazzi diventano nuove cornici per nuovi messaggi. Come quello di Scart, il progetto artistico e di comunicazione del Gruppo Hera che da 25 anni trasforma scarti di lavorazione provenienti da numerosi cicli produttivi in opere d’arte. "Scart deve molto a questo luogo – ha detto Maurizio Giani ideatore del progetto – perché, dopo la prima collaborazione che è stata nel 2012, tutto quello che è successo fino ad oggi è partito da qua".

Una vivacità che è entrata nel dna di Lajatico. "Oggi va molto di moda parlare di rigenerazione – ha detto il critico d’arte Ilario Luperini –. Coinvolgimento dei cittadini di tutte le fasce d’età; interventi estetici sul territorio; ricorso alle arti intese nel senso più generale e complessivo; combattere l’assuefazione al "brutto"; mettere in moto meccanismi di relazione. E da magici cilindri sbucano iniziative del più vario genere: da alberghi diffusi, a musei a cielo aperto, a parchi urbani per bimbi e per nonni. Tutto con il fascino segreto di una autoreferenziale novità. Ma, se ci addentriamo tra le case, tra i vicoli, tra le piazzette e ci guardiamo intorno senza fretta e con la voglia di capire, ci rendiamo conto che di questo percorso rigenerativo, Lajatico è stato uno dei più eccellenti precursori; ma anche un paese che non si è limitato a occasioni episodiche; ha invece operato con continuità".