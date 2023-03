"Una fusione sbagliata"

"Siamo a metà marzo e un tema così importante viene volutamente tenuto in sordina". A tornare sul tema della fusione tra i Comuni di Peccioli e Lajatico è l’ex sindaco Fabio Tedeschi e il comitato spontaneo, nato proprio a Lajatico, contrario all’unione. "Nessuno, da parte delle amministrazioni – scrivono – si preoccupa di dare sostanza e garanzie su questa scelta così impattante. Tanto più che non possiamo non rilevare che nel frattempo è emerso che la vita della discarica di Peccioli sia ormai prossima alla conclusione. La Regione ha bocciato il suo ampliamento e così Peccioli si troverà a operare per il ripristino ambientale e gestire il post operativo dell’attuale discarica. Insomma, un sacco di soldi che dovranno essere spesi senza avere più gli incassi". La domanda a cui rispondono riguarda i motivi della fusione. "In questo processo – continuano – non ci vediamo la sola perdita di identità, ma la perdita di servizi e soprattutto di quei servizi di prossimità. La cosa più ovvia è che questa fusione per Lajatico è una via del non ritorno, mentre per Peccioli un’occasione per avere i soldi che garantiranno il mantenimento dei milionari investimenti che la Belvedere potrebbe non riuscire più a sostenere, sicuramente non in eterno. Fa sorridere, inoltre, come la comunità abbia fermato il parco eolico e oggi invece sposa a occhi chiusi l’idea di essere un comune con una discarica".