Una fiaccolata contro le guerre

Come gli anni scorsi il Movimento Shalom promuove una fiaccolata contro la follia delle guerre in occasione del secondo anniversario del conflitto in Ucraina. "Questo in un momento – spiega una nota – in cui sembra essere entrati in un tunnel di violenza senza fine dalla Palestina al Libano, dal Mar Rosso all’Iran Contro la follia delle guerre invitiamo tutti a partecipare". E’ iniziata la raccolta delle adesioni alla manifestazione di enti, istituzioni, associazioni, gruppi. Il programma del 24 febbraio prevede alle 20 una cena pane e acqua per essere solidali con gli affamati della terra, nella sede di Piazza Buonaparte a San Miniato. Alle 21 partenza della Fiaccolata fino alla Rocca di Federico II, simbolo della follia di tutte le guerre.