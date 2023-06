Una festa per 10mila La notte di Pontedera è un grande successo

"Questa è stata la prima di una lunga serie di Notte granata". Lo ha annunciato il sindaco Matteo Franconi sul palco del piazzone durante la festa di sabato scorso, la prima con il nuovo nome. "Che meraviglia questa città – ha detto il primo cittadino - Pontedera abbraccia l’estate con la sua prima Notte Granata. La bellezza di una comunità che sa stare insieme è stupenda". Il bilancio da parte dell’amministrazione comunale che ha investito 115mila euro per l’organizzazione di questa festa, è senz’altro che positivo. In città sono arrivate circa 10.000 persone – come confermato dalla questura – che hanno girato per Pontedera per tutta la sera fino a tarda notte. Dall’ora dell’aperitivo si sono viste le prime famiglie arrivare per le vie del centro ma è stato soprattutto dopocena che le piazze, ognuna con i suoi concerti, si sono riempite. Dalle canzoni di Ivana Spagna all’energia di Alexia in viale Italia che ha cantato fino ad oltre l’una di notte per chiudere con i tanti dj-set in giro per la città. Tanto divertimento e pochi eccessi. Non sono stati infatti necessari particolari interventi da parte dell’imponente macchina delle forze dell’ordine e volontari che era stata messa in campo. Per fortuna ha prevalso il sano divertimento. "Sicuramente il fatto di essere andati più avanti con la musica oltre la mezzanotte e di aver chiuso alcune strade può aver generato dei malumori – ha detto il vicesindaco e assessore al commercio, Alessandro Puccinelli – ma come è sempre stato fatto anche negli anni passati. È desiderabile che la città sia viva e vivace, sempre senza eccessi. Non vogliamo che Pontedera diventi una città adatta solo a mangiare e dormire e che la sera si svuota". Ed ora si guarda già al futuro e alle aperture estive di luglio. "Per le prossime settimane fisseremo una riunione con i commercianti per fare il punto di metà anno e programmare gli eventi del secondo semestre".

Luca Bongianni