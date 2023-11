Una festa mostruosa. Pontedera si diverte fra balli alla Mercoledì musica e costumi

Tantissime persone in centro fin dal pomeriggio per festeggiare la notte di Halloween. Tante le famiglie sul corso, mascherati grandi e piccini, con i più piccoli che hanno affollato bar e negozi con il classico "dolcetto o scherzetto?". Per la prima volta Pontedera è riuscita ad attrarre così tante persone nella sera di Halloween, frutto di un’organizzazione che ha saputo allestire un programma di qualità adatto a tutti, dai bambini fino ai ragazzi e agli adulti. La festa è iniziata con la musica dei 90 Rememories in piazza Cavour con i grandi classici degli anni ’90 che hanno fatto ballare tutti i presenti. Sul corso hanno lasciato tutti a bocca aperte le figure dei Krampus con i loro costumi paurosi. Ha sfilato per le vie del centro anche la Teddy Bear Company, spaventando bambini e adulti. Felici i commercianti che hanno visto tante persone arrivare a Pontedera dal pomeriggio, soprattutto le famiglie che hanno accompagnato i propri bambini. La serata è proseguita con apertivi e cene in centro per poi entrare nel vivo dopocena. In tarda serata poi si è alzata la musica sul piazzone, chiuso per l’evento, dove fino alle prime ore della notte si sono esibiti davanti a tanti giovani i due storici dj e vocalist Mario Più e Luca Pechino, i veri re della notte della Metempsicosi. Con loro hanno suonato anche Massimo Logli e Jacopo Susini. "Essere a casa mia, a Pontedera, vicino a mia moglie e i miei figli è una sensazione particolare – ha detto Luca Pechino, ospite e uno tra gli organizzatori di questa serata – raramente mi capita di lavorare a Pontedera ed è molto bello ogni tanto riabbracciare la città".

Luca Bongianni