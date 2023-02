Una dura partita a scacchi sui sentimenti

PONTEDERA

Il 21 e 22 febbraio alle 21 al Teatro Era di Pontedera, Glauco Mauri e Roberto Sturno sono i protagonisti del thriller psicologico ‘Variazioni Enigmatiche’ di Eric-Emmanuel Schmitt, regia di Matteo Tarasco. Lo spettacolo è una partita a scacchi dei sentimenti, giocata sul filo del rasoio da due personaggi, lo scrittore premio Nobel Abel Znorko, interpretato da Mauri, che ha scelto di isolarsi dal mondo, e il giornalista Erik Larsen, interpretato da Struno, che vuole strappargli un’intervista esclusiva. Un faccia a faccia inesorabile, dove, in un costante scambio dialettico tra illusione ed elusione, i due uomini si sfidano alla ricerca della verità. Éric-Emmanuel Schmitt, per anni professore universitario di filosofia, scrittore, drammaturgo, e anche attore e regista, è il più tradotto romanziere di lingua francese.

Variazioni enigmatiche viene rappresentato ininterrottamente da più di un quarto di secolo in tutto il mondo. Dopo averlo messo in scena nel 2000, Glauco Mauri e Roberto Sturno si cimentano nuovamente con questo testo, che sviscera i temi più cari a Schmitt: l’amore, la solitudine, la letteratura, la verità e l’enigma, il tempo e la musica. Matteo Tarasco è il regista di questo nuovo allestimento prodotto dalla compagnia Mauri Sturno. I due uomini sono Abel Znorko, interpretato da Mauri, ed Erik Larsen, interpretato da Sturno. Znorko è un premio Nobel per la letteratura che, per sfuggire dagli uomini e dalla volgarità del mondo, si è rifugiato in un’isola sperduta del mare della Norvegia. In questa solitudine, da anni, compone lettere per una donna misteriosa. Larsen, invece, è un reporter che ha chiesto e ottenuto un’intervista con lo scrittore. Ignoto il vero motivo dell’incontro. Curioso che Znorko, solitario e misantropo, accetti per la prima volta di ricevere uno sconosciuto giornalista. Difatti, l’intervista si trasformerà presto in un’affannosa, affascinante scoperta di verità taciute. Biglietti: www.teatroera.it.