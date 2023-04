Al Piccolo Teatro Rossini di Casciana Alta, appuntamento oggi alle 16.30 con ‘Una donna da marciapiede’ , spettacolo che vede protagonista sul palco Flora Lombardi, per la regia di Patrizia Fantozzi. Lombardi si cimenta su un testo di Margaret Mazzantini. Anna, anticonvenzionale homeless decide di prendere le distanze da una società in cui non si riconosce, grazie a lei veniamo a conoscenza di una realtà, quella degli ultimi che percepiamo troppo spesso lontana dalla nostra presunta normalità. Per informazioni e prenotazioni chiamare il 329-419243, o 328-8245181.