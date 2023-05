Una domenica in sella Bicincittà in 4 Comuni "Occasione per unire valori come mobilità e socialità"

A Pontedera, Ponsacco, Capannoli e al La Rosa di Terricciola torna Bicincittà, giunta alla sua 35esima edizione. Domenica prossima 7 maggio tutti in sella per la passeggiata in bicicletta organizzata come ogni anno dalla Uisp Valdera. "Ormai sono anni che la Uisp organizza a livello nazionale questo evento – dice il presidente della Uisp Valdera, Domiziano Lenzi – una manifestazione che ha sempre avuto ottime risposte dal punto di vista della partecipazione".

In tutti i Comuni le iscrizioni apriranno alle 9 di mattina. Il costo di iscrizione è di 4 euro che comprende maglietta, assicurazione, gadget e il biglietto per la lotteria finale che mette in palio una bicicletta. La partenza a Pontedera è fissata alle 10 al circolo Galimberti da dove inizierà il tour, scortato da polizia e ambulanza, in giro per la città, toccando tutti i quartieri quasi interamente lungo le piste ciclabili. Il rientro è previsto sempre al Galimberti. A Ponsacco partenza alle 10.30 da piazza della Repubblica e arrivo al circolo della Rinascita dove, oltre alla lotteria della Uisp, Confcommercio, che ha collaborato all’organizzazione, estrarrà a sorte tra tutti i partecipanti i 16 fortunati a cui andrà un premio offerto dalle aziende del territorio. A Capannoli la partenza è prevista per le 10 da piazza Pertini con arrivo al largo Boccaccio, davanti la Conad. Anche a La Rosa di Terricciola partenza alle 10 da piazza della civiltà contadina.

"Pontedera è stata tra le prime città ad ospitare Bicicittà, per la prima volta nel lontano nel 1991 – ha detto Donatella Turchi della Uisp –. Un’occasione per unire valori importanti come quelli della mobilità, della socialità e dell’inclusione". Occasione per l’assessore ai lavori pubblici di Pontedera, Mattia Belli, di fare il punto sulle piste ciclabili in città. "Vanno avanti i percorsi di valorizzazione delle piste ciclabili in città – ha detto – entro giugno inaugureremo il tratto est della Ciclopista dell’Arno che interessa le frazioni di Pietroconti e La Rotta".

l.b.