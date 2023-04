Una domenica con il mercatino

Una domenica con tante curiosiotà. Ecco domani il mercatino delpiccolo antiquariato e del collezionismo: si svolge in piazza del Popolo, piazza della Repubblica, via Conti, corso Garibaldi e piazza Dante Alighieri dalle 8 alle 20. Il mercatino, organizzato e promosso dalla Fondazione San Miniato Promozione con il Comune di San Miniato, ormai da diverse edizioni si è arricchito con altre proposte, nuovi espositori e idee originali in mostra ed in vendita, pronto ad accogliere anche la clientela più esigente. Un evento originale con tante curiosità di ieri e di oggi.