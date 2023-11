Una corona per ricordare il Presidente Gronchi

"Pontedera non smetterà di ricordare il proprio concittadino rendendo merito alla sua statura di uomo e di statista e quella postura di attenzione e impegno verso lo scenario internazionale che oggi, più che mai, come vediamo tragicamente nella guerra in Ucraina e in Medio Oriente, costituisce l’unico strumento contro il demone della sopraffazione e la spirale di violenza". Lo ha detto il sindaco di Pontedera Matteo Franconi nel corso della cerimonia di commemorazione di Giovanni Gronchi (presidente della Repubblica dal 1955 al 1962) che si è tenuta ieri mattina al cimitero della Misericordia, dove Gronchi è sepolto. La cerimonia si è svolta alla presenza di tutte le autorità civili, militari e religiose, con gli interventi, oltre che del sindaco, di Paolo Morelli per il centro studi Giovanni Gronchi, di Cristina Bibolotti, in rappresentanza della Provincia di Pisa e della vice prefetta vicario Laura Maria Motolese, che, per conto del Presidente della Repubblica, ha deposto un cuscino di fiori sulla tomba di Gronchi.