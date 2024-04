Una chiacchierata con Giorgio, testimone di guerra

Giorgio Morelli è un uomo di 95 anni, vive a San Miniato nel centro storico e da ormai cinque anni incontra gli alunni che si recano in visita al Museo della Memoria. Con la sua testimonianza contribuisce ad arricchire il percorso che le operatrici della cooperativa Culture hanno predisposto per i giovani visitatori. Giorgio è stato testimone dei fatti accaduti durante la seconda guerra mondiale. A quei tempi Giorgio era un ragazzino di quattordici anni. Da bambino, come tutti i bambini di San Miniato, era stato un balilla, partecipava agli incontri che si tenevano proprio nelle stanze dove adesso è il Museo. Con il passare del tempo, però, gli uomini della sua famiglia erano diventati partigiani e vivevano nascosti nei rifugi perché non volevano arruolarsi con i tedeschi. Ogni giorno Giorgio portava loro il pranzo preparato dalle donne, stando ben attento a non farsi vedere dai tedeschi. Una volta, con la sportina piena di zuppa di cavolo e di coniglio fritto, fu fermato da una pattuglia di tedeschi che si stava riposando sul ciglione all’ombra di un boschetto. I tedeschi volevano sapere cosa c’era nella sportina e soprattutto dove erano i partigiani, minacciando il ragazzino con le armi. Giorgio si sentiva perso, ma fortunatamente l’arrivo di un superiore distrasse i soldati e lui poté fuggire. Il babbo, dal rifugio, vide la scena. La paura provata fu così forte che il padre proibì al figlio di continuare a portargli il cibo. In questo modo gli salvò la vita.