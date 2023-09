Una casa di riposo per giornalisti Nasce la rivista "Giampieri News"

di Saverio Bargagna

Giornalisti si diventa e lo si può fare a qualsiasi età. Prendiamo la Rsa "Giampieri" di Ponsacco, qui viene redatta una rivista trimestrale dove gli articoli sono realizzati e firmati dagli ospiti della nota casa di riposo. In tal modo, fra le pagine del magazine, possiamo trovare approfondimenti sulle attività della residenza, report sulle gite e tutto ciò che gravita intorno al mondo-Giampieri.

Come dire, si tratta di un modo sia di comunicare all’esterno della Rsa con le famiglie degli ospiti che ricevono a casa la rivista, sia all’interno della struttura dove la ‘Giampieri News’ viene ovviamente distribuita. "Il progetto – spiega il direttore Piero Iafrate – è iniziato a gennaio e siamo già al terzo numero. Otto pagine ricche di entusiasmo e foto dove ripercorriamo gli eventi mese per mese. Dove raccontiamo le attività, i successi quotidiani ma anche i momenti conviviali come le gite o le feste".

Attività che non si sono mai veramente fermate e che riprenderanno, con ancor più vigore, in queste settimane: "Continuiamo a portare avanti – spiega Iafrate – il progetto della nostra ‘Giampieri School’. Una vera e propria scuola, con tanto di logo, dove i nostri ospiti possono partecipare. Lezioni di pittura, ma anche cucina e perfino... orticoltura. Inoltre, vogliamo implementare ulteriormente le materie inserendo anche, ad esempio, la filosofia".

Soddisfatto anche il nuovo presidente Raffaello Ricciardi: "Vogliamo che la Giampieri – spiega – resti al centro della comunità. Per questo abbiamo ospitato qui i campi solari e faremo altre iniziative con la parrocchia". Una, in particolare, è curiosa: "La Giampieri farà – conclude Ricciardi – da sponsor anche per la squadra amatori ‘Talea’ che sarà presentata nei prossimi giorni e che avrà David Pratelli come allenatore ed è stata voluta e pensata dalla parrocchia di Ponsacco e da don Armando. Alla compagine forniremo le maglie con il nostro logo".