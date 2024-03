Una "Bici per tutti": splendido esempio fra impegno, passione ed entusiasmo

Uno splendido esempio da imitare, tra passione, impegno, entusiasmo e voglia di crescere. Ce lo offre l’Associazione Ciclistica "Una Bici X Tutti" di Pontedera del presidente Claudio De Angeli e dei vice Maurizio Ciucci e Federico Grassi, confermando che quando la struttura è quella giusta, arriva il momento di raccogliere i risultati.

Qui dai giovanissimi dell’inizio di attività, si passò agli esordienti, ora un quintetto allievi e il numero tesserati è salito a 34, mentre Enti locali e comitati organizzatori si rivolgono alla società di Pontedera per allestire le gare.

Stipulate convenzioni con le Scuole "Curtatone e Montanara" e "Ghandi" di Pontedera, e con la Primaria di Chianni. Sarà questa l’occasione per proporre ai bambini delle elementari, la conoscenza e l’uso della bicicletta, in un percorso teorico e pratico utilissimo a far conoscere cosa vuol dire usare questo mezzo di locomozione. Sabato al Teatro di Chianni l’illustrazione dei programmi.

Allievi: Gabriele Baldini, Mikail Canale Gagliano, Andrea De Angeli, Mattia Ricci, Nicolò Bertelloni. Ds Salvatore Palumbo, Mattia Grassi. Esordienti: Noemi Pacella, Alessio Amato, Gioele Di Salvo, Lorenzo Marzocchi, Mirco Prestigiacomo, Lorenzo Menchini, Yasin Houria, Lorenzo Losurdo, Federico Boscaini, Francesco Rocchiccioli, Lorenzo Pacella. Ds Ivo Bacci, Luca De Angeli, Lorenzo Zanobini. Giovanissimi: Gaddo Orsini, Matteo Santini, Brando Caleca, Emma D’Anniballe, Nathan Pantani, Edoardo Amato, Nicole Raglianti, Viola Marzocchi, Ranieri Orsini, Davide Cioni, Dario Malacarne, Dario Giordano, Edoardo Boscaini, Camilla Guerrieri, Gabriele Losurdo, Virgilio Filidei, Luna Raglianti, Giada Mantellassi. Ds Mirco Buti, Federico D’Anniballe, Alessandro Mascardini. LE GARE: Il 19 maggio G.P. Città di Pontedera per Giovanissimi; dal 21 al 23 giugno il 3° Giro della Valdera Juniores a tappe; il 17 luglio il Campionato Provinciale Gincana e Primi Sprint Coppa Comune di Chianni Trofeo La Grillaia; il 22 agosto IX° Trofeo S.Genesio per giovanissimi a Casciana Terme; il 15 settembre (da confermare) la terza Chianni Gravel Classic.

Antonio Mannori