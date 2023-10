Un weekend da eroi. Scattano i Mazzinghi-day: "Omaggio a un grande"

Proprio a due passi dal luogo in cui al cinema all’aperto vide quel film "Lassù qualcuno mi ama" che lo fece appassionare alla boxe, a fianco a dove, nella piazzetta del teatro, insieme a Castero aveva portato avanti il ristorante La Piazzetta e vicino al giardino Bella di Mai dove è nato. Domani a mezzogiorno l’amministrazione comunale, alla presenza dei ragazzi delle scuole, intitolerà a Sandro Mazzinghi, campione di pugilato pontederese recentemente scomparso, un angolo della città. Il largo in cima a via Rossini diventerà da domani piazza Alessandro Mazzinghi.

Sarà questo il primo appuntamento di un weekend, il primo fine settimana seguente al suo anniversario di nascita del 3 ottobre, tutto dedicato al due volte campione del mondo scomparso ormai tre anni fa. Domani sera alle ore 21 al Teatro Era andrà in scena "Il Ciclone di Pontedera" di Dario Torromeo, spettacolo tratto dal libro "Anche i pugili piangono" che vedrà la presenza di tanti personaggi dal mondo dello sport come Francesco Damiani, Patrizio Oliva, Chiara Argelli tra gli altri. Sabato pomeriggio alle ore 18.30 ci sarà il terzo appuntamento, sempre al Teatro Era, con la consegna del premio Alessandro Mazzinghi all’allenatore di calcio Marcello Lippi, mentre il premio dell’amministrazione comunale quest’anno andrà nelle mani della società Club Scherma Valdera. "Il weekend dedicato a Mazzinghi si allarga sempre di più – ha detto il sindaco Matteo Franconi –. Quello della piazza era un impegno che la città aveva preso e siamo felici di portarlo a compimento. Lo facciamo per rendere omaggio a Sandro Mazzinghi, colui che ha portato Pontedera in giro per il mondo e che continua a farlo. Quindi lo spettacolo teatrale di domani sera e la consegna del premio a Lippi, personaggio molto legato alla città da dove è partito allenando la prima squadra fino a diventare campione del mondo".

"E poi il riconoscimento alla Scherma Valdera, per aver ottenuto medaglie europee ma anche per il progetto Schermabilità, che promuove quei valori tanto cari a Sandro, tra cui l’umiltà e il supporto alle persone del territorio". In occasione della presentazione degli eventi al consigliere Riccardo Minuti, che ha scritto anche un libro su Mazzinghi, l’onere e l’onore di raccontare episodi e ricordi legati a questo personaggio, "il pontederese più famoso del mondo che al suo ritorno da campione mondiale fece riempire di concittadini piazza Cavour e tutto il corso fino al piazzone". E sul premio a Lippi anche le parole dei figli di Mazzinghi, David e Simone. "Marcello ci ha portato sul tetto del mondo, è un uomo perbene, in gamba e un combattente, come lo è stato nostro padre".

Luca Bongianni