Un week end a tutta Vespa E festa per il 70esimo del club

PONTEDERA

Due giorni tutti dedicati al mondo della Vespa con mostre, premiazioni e rievocazioni storiche. Sabato 11 e domenica 12 febbraio il Museo Piaggio ospiterà le premiazioni sportive e turistiche per le attività del Vespa Club Italia, tra cui i circa 250 raduni turistici ufficiali e le oltre 150 manifestazioni sportive nelle varie specialità. Saliranno sul palco gli oltre 400 vespisti provenienti da tutta Italia che si sono distinti nel corso della stagione 2022. Inoltre sabato, dal primo pomeriggio, aprirà al pubblico la mostra "Vespa Club d’Italia. Storia di una passione", organizzata dalla Fondazione Piaggio in collaborazione con il Vespa Club Italia. Un breve ma intenso viaggio nella storia dell’associazione dei vespisti italiani, iniziata nel 1949, attraverso testi, fotografie (provenienti dall’Archivio Storico Piaggio) e video, accompagnati da uno straordinario patrimonio di trofei e oggettistica confluito al Museo grazie alla generosità di alcuni appassionati collezionisti.

Le varie sezioni della mostra sono dedicate alle principali tappe lungo i 74 anni di vita del Vespa Club d’Italia, dai grandi personaggi che ne hanno costruito la storia agli eventi turistici e sportivi, dagli strumenti di comunicazione al Registro Storico Vespa, depositario della cultura tecnica del veicolo. All’interno della mostra, che sarà visitabile fino al 4 marzo, ci sarà uno spazio tutto dedicato al 70esimo del Vespa Club Pontedera. Un angolo con foto storiche, cimeli, una placca del ’53, trofei, coppe eccetera che ripercorrono la storia del Vespa Club pontederese. Un’associazione che proprio quest’anno festeggia 70 anni e che il 22 e 23 aprile, in occasione del compleanno della Vespa, porta in città, per la prima volta, il Congresso Nazionale del Vespa Club Italia.

Luca Bongianni