Un viaggio nell’esistenza, il libro di Quaglierini

Una narrazione coinvolgente. Storie di vite a confronto in un romanzo che tiene incollati pagina dopo pagina. E’ L’ultimo lavoro di Letizia Quaglierini, ex vicesindaco di Santa Croce, che ha dato alle stampe un altro libro, presentato ieri sera in biblioteca a Santa Croce dall’autrice e da Marzio Gabbanini, presidente della Fondazione Istituto del Dramma Popolare, una delle più importanti istituzioni culturali italiane. "Schiavo o barbone" è il lavoro che ruota attorno ad una domanda. Qual è il filo che lega un giovane imprenditore di successo, proprietario di una rinomata fabbrica di abbigliamento nell’empolese e un barbone che si procura gli spiccioli per sopravvivere suonando uno scalcinato violino a Pietrasanta? Nel mondo del primo c’è una compagna avvenente ed esigente, la frequentazione di ambienti esclusivi, la ricerca dell’apparire. Nel mondo del barbone c’è un giaciglio di fortuna, un’amica libraia, qualche malanno, i passanti immalinconiti dalla musica, un distacco da conquistare giorno per giorno. Viaggiando nelle loro vite, costrette ambedue a fare i conti con un colpo di scena, c’è la risposta, incastonata nelle pieghe di un romanzo che è una sorta di cammino dentro l’esistenza.