Un vero gigante elettrico. Costituito da 560 batterie

E’ da un documento della Regione del 13 novcembre scorso che si riesce a sapere ancora qualcosa di più (anche in termini tecnici) del mega impianto di accumulo che nascerà ad Acciaiolo e che il comitato di protesta dei cittadini definisce "Il Mostro delle Colline". Non fosse che per le dimensioni. Si tratta di un impianto di accumulo elettrochimico da installare su di una superficie complessiva occupata dall’area di impianto, comprensiva della stazione d’utenza, di circa 18mila 800 mq (attualmente destinata ad uso agricolo). L’area interessata dall’impianto Bess (Battery Energy Storage System), ovvero un impianto costituito da sistemi, apparecchiature e dispositivi necessari all’immagazzinamento dell’energia elettrica e dalla relativa stazione di utenza si trova a circa 2,3 km a sud-ovest del centro abitato della frazione di Acciaiolo e a circa un km a sud dalla stazione elettrica di proprietà di Terna.

Le opere in progetto – si legge – sono necessarie alla realizzazione di un sistema di accumulo per l’energia prodotta principalmente da impianti non programmabili. "Lo scopo della loro installazione è nella capacità di questi sistemi nel migliorare i servizi di rete, i profili di tensione e in particolare il dispacciamento degli impianti di produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili esistenti. Il sistema sarà un meccanismo di immagazzinamento di energia, generata da altri impianti, "che altrimenti rischierebbe di essere perduta o sfruttata non correttamente dal punto di vista del sistema elettrico".

Alcuni dati. Il sistema di accumulo è costituito da 560 batterie (raggruppate in gruppi) per installazione all’aperto comprensivo di relativo sistema di raffreddamento ad acqua; 14 sistemi di conversione; 14 cabine d’impianto, al cui interno saranno alloggiati il trasformatore ed il locale quadri; una stazione elettrica dper il collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale; una linea di collegamento in cavo interrato; una strada di accesso all’impianto, di nuova realizzazione su terreno privato, lunga 850 metri e larga 4. Le batterie – secondo quanto si legge – Le batterie sono installate in gruppi, mentre sono previsti apposite cabine per l’installazione dei convertitori, delle apparecchiature di comando e controllo e di protezione e misura. Sul terrenno saranno realizzati alcuni terrazzamenti che ospiteranno le piazzole con i moduli batterie.

Carlo Baroni