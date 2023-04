Un uovo in omaggio a chi visita il museo

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Ancora eventi. In luoghi bellissimi, valorizzando le eccellenze del territorio. A San Miniato la Fondazione Conservatorio Santa Chiara propone – dopo il successo dell’iniziativa della prima edizione di "Degustando l’Arte" con le quattro serate nel mese del novembre scorso – un nuovo evento: "Aspettando Pasqua… al Museo", in programma sabato. L’appuntamento prevede l’omaggio di un uovo di cioccolato, fino ad esaurimento scorte, a coloro che visiteranno il Museo del Conservatorio di Santa Chiara, dove poter ammirare le importanti opere artistiche custodite, durante l’apertura dalle 15 alle 18

L’obiettivo è quello di continuare nel percorso di valorizzazione dell’importante Museo e del complesso del Monastero di Santa Chiara nell’organizzare eventi nel territorio, per permettere ai cittadini, visitatori e turisti delle vere esperienze di conoscenza ed approfondimento del patrimonio culturale, storico e artistico. Dagli anni ’90 il Conservatorio accoglie il Museo di Santa Chiara che custodisce, infatti, opere di grande valore artistico come la grandiosa tavola con l’Immacolata Concezione, opera di Iacopo Chimenti detto l’Empoli del 1596, di scuola fiorentina. Tra le altre opere, le due croci dipinte del XIV secolo e il Noli me tangere di Ludovico Cardi detto il Cigoli.

La collezione si compone inoltre di arredi liturgici, reliquiari tra cui quello donato dalla famiglia Bonaparte nel XVIII secolo in ebano e avorio, nonché manufatti artistici portati in dote dalle fanciulle che prendevano il velo, ma anche di splendidi lavori di ricamo eseguiti dalle stesse monache. L’evento è organizzato in collaborazione con Unicoop Firenze sezione soci Valdarno Inferiore e con Menichetti Cioccolato di Montopoli Valdarno. Il Museo sarà visitabile per il weekend di Pasqua sabato 8 in orario 15-18 e lunedi 10, in orario 11-17. Dopo Pasqua continuerà ad essere sempre aperto nei weekend sabato in orario 15-18 e domenica in orario 11-17 Le visite sono comunque prenotabili anche durante la settimana al recapito telefonico 0571 43050 oppure per mail a [email protected]