Un triennio di maxi opere: "È un piano di investimenti non di indebitamento"

Dalla caserma dei carabinieri al PalAcqua, dal Polo dell’infanzia 0-6 alla rotatoria tra viale America e viale Asia passando per il completamento dell’Atelier della robotica, per la realizzazione del parcheggio multipiano ex Ape e così via. Interventi in corso per 17.340.000 euro e nuovo opere previste per 17.360.000 euro sono quelle inserite nel bilancio di previsione 2024-2026 approvato ieri in consiglio comunale. "Questo è un piano di investimenti – ha detto il sindaco Matteo Franconi – e anche se qualcuno continuerà a chiamarlo piano di indebitamento io continuo a chiamarlo un piano di investimento. Se ne parla troppo e anche in modo sbagliato. Quando i nostri concittadini comprano la macchina diciamo che investono, quando i finanziamenti li fa il Comune si dice che si fa i debiti. Non è così. Io continuo a dire che questa città investe sul futuro, come lo fa ognuno di noi per le proprie famiglie e le proprie aziende". Sulle tante opere finanziate con i soldi del Pnrr.

"Ci sono risorse per oltre 20 milioni di euro arrivati tramite la progettazione del Pnrr – ha detto il primo cittadino –. Rispetto a tanti altri Comuni i risultati sono arrivati. Ora dobbiamo correre per farli atterrare e farli rispettare, con l’auspicio e l’augurio che non ci siano scherzi dall’Europa e dal Governo con qualche taglio che ad oggi non è previsto ma che magari può arrivare". E sul milione e 50mila euro (500.000 euro dal Comune, 300.000 dal Comune di Peccioli e 250.000 dal Gruppo Piaggio) messo a disposizione per l’emergenza alluvione. "Siamo l’unico Comune che ha dato un primo ristoro – l’orgoglio di Franconi – siamo riusciti a liquidare una prima parte entro Natale, liquideremo la seconda parte appena incasseremo i soldi di Peccioli e del Gruppo Piaggio nelle prime settimane di gennaio. Non è una risposta risolutiva ma tutti dovremo essere orgogliosi di essere stati gli unici a dare subito un aiuto concreto alle famiglie in attesa dei ristori di Regione e Governo".

Bilancio che non ha raccolto il voto favorevole dell’opposizione. "Nel bilancio di previsione si fanno promesse che poi purtroppo nel consuntivo troppo spesso vengono disattese – la replica del consigliere di Fratelli d’Italia, Matteo Bagnoli – anche in questo bilancio di previsione si cerca di illudere i cittadini. C’è un piano di alienazioni (per un totale di 5,5 milioni di euro, ndr) che continua a crescere ma che puntualmente non viene rispettato. Vedi ex Corridoni, Otello Cirri e tanti altri immobili che non vengono venduti, con il loro valore che cala. E di buona parte delle opere previste sono anni che se ne sente parlare ma in questi 4 anni e mezzo non si sono mai viste realizzate. Le uniche cose certe sono le opere finanziate dal Pnrr, merito agli uffici tecnici che hanno reperito i fondi europei".