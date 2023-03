"Un sistema inadatto al centro"

"E’ sotto gli occhi di tutti l’approssimazione con cui si è voluta attivare una Ztl poco adatta e funzionale alla morfologia del centro storico che, in questo modo, viene diviso in tre tronconi". E’ ,l’attacco Fratelli d’Italia alla giunta.

"Questa amministrazione a guida Pd, come in tanti altri casi, ha generato un problema che non riesce, ormai, più a gestire – spiega una nota – : ne sono testimonianza le numerose lamentele di residenti e di commercianti". "Un’amministrazione sorda di fronte alle lamentele dei cittadini e peggio ancora non ha nessuna intenzione di intervenire per migliorare la situazione – prosegue FdI – : un muro di gomma sul quale tutti i presenti alla consulta hanno sbattuto e su cui sono rimbalzate le idee dei cittadini.Un’amministrazione, quella del sindaco Simone Giglioli, che ha comprato prima la sella de cavallo".