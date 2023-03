Un ritorno al verde Alberi in piazza Trento

"Una goccia nell’oceano, ma un segnale di inversione di marcia sulla programmazione del verde anche nel centro città". Con queste parole l’assessore all’ambiente e ai lavori pubblici, Mattia Belli, annuncia la conclusione del progetto di Forestazione urbana che ha visto la piantumazione di oltre 2.000 alberi in città. Per ultima la nuova isola verde realizzata in piazza Trento. Si trattava di un progetto finanziato per 210mila euro dalla Regione con un cofinanziamento di 60mila euro del Comune. Sei i lotti interessati: un centinaio di alberi sono stati piantati lungo viale Europa in zona Bellaria e in via Martin Luther King lungo la Tosco Romagnola, aceri e cespugli sono stati piantati in piazza Capponi e 65 querce lungo la nuova pista ciclabile al Chiesino, lato sud per dotarla di ombra nei mesi più caldi. E oltre all’isola verde in piazza Trento, la zona più interessata da queste piantumazioni, con 2.000 piante tra fitocelle e querce, è la zona industriale di Gello. "Con questa nuova isola in piazza Trento segniamo un ritorno del verde nel centro città – dice Belli –. Questo quadrante ha avuto uno sviluppo urbanistico prevalentemente nel Dopoguerra quando non c’era una cultura così avanzata del verde urbano. Vogliamo reintrodurre il verde in centro e lo faremo anche con il restyling della zona a traffico limitato. Adesso sono in fase di ultimazione dei conteggi delle spese e se avanzeranno risorse queste saranno impiegate, tramite presentazione del progetto alla Regione, per ulteriori piantumazioni nel territorio". "II piano comunale è quello di continuare dal prossimo autunno – spiega l’assessore – piantando alberi in qualche parco o giardino. Restano esclusi viale IV novembre, viale Rinaldo Piaggio e piazza Garibaldi per i quali ci sono progetti di riqualificazione specifici".

Luca Bongianni