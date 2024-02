Un patto per rilanciare la pelletteria

Impegno sinergico per la pelletteria e la ripartenza. Ecco un patto di sistema per minimizzare gli impatti sulla filiera, causati dal rallentamento congiunturale e portare avanti progetti per preservare il saper fare e l’eccellenza che contraddistinguono il settore. Questi i cardini di un protocollo d’intesa siglato fra Confindustria Firenze e Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil fiorentine. La pelletteria è un settore rilevante anche per tutto il Comprensorio e il suo andamento è fondamentale per tutta la filiera della pelle. Il documento, con il contribuito di Assopellettieri, spiega una nota, punta a coinvolgere tutti i portatori di interesse del distretto in un concreto progetto di rilancio che faccia leva sulle sue peculiarità: altissima qualità e legalità della filiera. Confindustria e sindacati saranno impegnati a salvaguardare le aziende che hanno fatto dell’eccellenza la loro stella polare, e della legalità e del rispetto delle regole il loro valore aggiunto. Il protocollo sarà presentato alla Regione per l’individuazione di politiche industriali che consentano di accompagnare le aziende in questo percorso. "Il saper fare della nostra filiera è capitale sociale oltre che patrimonio delle nostre eccellenze imprenditoriali – ha detto Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Firenze –: non solo va salvaguardato e tutelato ma anche messo nelle migliori condizioni di accrescere le proprie capacità". "Questo protocollo – aggiunge Claudia Sequi, presidente di Assopellettieri –, pone al centro la qualità e la legalità come strumenti di investimento per la salvaguardia e la competitività".