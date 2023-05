Manuela Del Grande, candidata sindaco per Santa Maria a Monte Sempre (civica sostenuta dal centrodestra).

1) "Intanto vogliamo rivedere il piano del commercio e dei mercati. Grande mercato mensile a Ponticelli in zona stadio e potenziare gli esistenti con Coldiretti e prodotti a chilometro zero e mercatini dell’antiquariato nei borghi. Per il Pip cercheremo contatti con imprenditori interessati. Bisogna rivedere i costi che erano già alti quindici anni fa. Vogliamo instaurare un maggior dialogo con gli imprenditori, per valorizzare le aziende già esistenti".

2) "Completamento delle opere già finanziate, arredo urbano elegante e dignitoso per permettere a quei pochi bar di installare ombrelloni e tavolini. Ora è un parcheggio selvaggio, è vero, ma a San Michele il posto ci sarebbe. La riqualificazione va fatta generale in tutto il centro storico".

3) "Manutenzione costante e continua del territorio. Asilo nido e 0-120 sono progetti decisi insieme e già avviati. Completare l’illuminazione a led, aumentare la videosorveglianza, anche contro abbandono rifiuti. Spazi pubblici verdi in gestione ad aziende e associazioni. Reperire piccole aree per parcheggi e punto istituire un’area di atterraggio per elicotteri di emergenza. Aggiornamento del piano cimiteriale.

4) Non solo va completata e modificata la toponomastica, ma va anche potenziata la segnaletica".

5) "Ci sono i progetti per le piazze della chiesa a Montecalvoli e San Donato, a Ponticelli e Cerretti. Percorsi nella zona collinare e riqulificazione del centro stotrico, una perla tra Pisa, Lucca e Firenze. Dedicare alla Beata Diana la piazzetta in fondo Costa".

6) "Se riusciamo ad avere finanziamenti realizzeremo un parcheggio multipiano su tre livelli a San Michele con ascensore a torre e passerella sopraelevata fino al distretto Asl e quindi al centro storico".