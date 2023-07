"Un paese rimasto senza connessione"

La sindaca di Pomarance scrive a Tim, dopo l’ennesimo disservizio. Una lettera inviata all’amministratore delegato dell’azienda, a prefettura di Pisa e Regione Toscana, per sollecitare interventi risolutori. "Nella comunicazione inviata – fanno sapere dal Comune – si evidenzia ancora una volta lo stato di precarietà che interessa la rete di comunicazione e gli impianti tecnologici di Tim presenti sul territorio. La mattina del 30 giugno, per l’ennesima volta e senza che vi fossero particolari criticità climatiche, l’intera rete Tim ha cessato di funzionare per quasi tutta la giornata". Lasciando così cittadini, imprese e la stessa amministrazione senza rete telefonica e internet. "Crediamo – commenta la sindaca Ilaria Bacci – che questa situazione sia paradossale e insostenibile".