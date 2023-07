Un omaggio a Italo Calvino Peppe Servillo a Ponsacco dà vita alle fiabe con la lettura

Le fantasiose storie di uno dei personaggi più celebri dell letteratura italiana per rendere omaggio a Italo Calvino nei 100 anni dalla nascita. Il secondo appuntamento della terza edizione della rassegna I Concerti nella Repubblica vede protagonista uno degli artisti più talentuosi della scena nazionale, un musicista, un autore, un interprete e un attore: Peppe Servillo. Domani sera alle 21.20 in piazza San Giovanni a Ponsacco andrà in scena Peppe Servillo accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano per il coordinamento artistico di Elena Marazzita. La lettura, interpretata magistralmente da Peppe Servillo con le note alla chitarra di Cristiano Califano, porta in scena Marcovaldo di Italo Calvino. Dalla lettura delle fiabe scelte emergono gli aspetti più fiabeschi e ironici del noto personaggio evidenziandone I’assoluta modernità: la complessa vita caotica in città, I’urbanizzazione senza razionalità e ordine, l’industrializzazione crescente, la povertà delle fasce più basse della popolazione, la diffcoltà dei rapporti umani e interpersonali.

Le storie di Marcovaldo ci invitano ad affrontare le difficoltà quotidiane con fantasia e immaginazione: ne coglieremo la dimensione di eroe tragicomico che ci insegna come in ogni momento della giornata si possano ricercare segni e occasioni per poter essere felici Peppe Servillo debutta nel 1980 con gli Avion Travel, di cui è da allora cantante e frontman e con cui, nel 2000, vince il Festival di Sanremo con la canzone Sentimento. Autore di canzoni, attore cinematografico e teatrale. Dal 2005 è il frontman del progetto speciale "Uomini in Frac". Un concerto-omaggio a Domenico Modugno rivisitato in chiave Jazz. Una serata a ingresso gratuito, con prenotazione a [email protected]