"Un nuovo piano regola le scuole Ed eviterà anche sovraffollamenti"

"Le iscrizioni nelle nostre scuole da qui in avanti sottostanno a regole precise, quelle che noi da anni chiediamo ed ora le abbiamo formalizzate, in accordo con la scuola, e chi si è opposto a questa nostra posizione non l’ha avuta vinta. E soprattutto la questione è chiusa". Queste le parole del sindaco Thomas D’Addona sulla vicenda che ha portato davanti ai giudici del Tar la questione delle mancata accettazione delle iscrizioni a scuola degli studenti provenienti da altri comuni. "La sentenza dice che il ricorso è stato respinto, l’annullamento del piano non c’è stato e le classi formate restano tali – precisa il sindaco dopo che il comitato dei genitori aveva sottolineato la bocciatura ricevuta dal Comune con la sentenza –. Non è stata concessa la sospensiva chiesta al Tar e nelle more del giudizio il Comune ha sottoscritto con la scuola un nuovo piano di utilizzo degli edifici che conferma il limite al numero massimo di iscrizioni a Crespina in due sezioni, che avevamo posto anche nel primo piano, ma aggiunge, finalmente, anche un limite alle iscrizioni a Cenaia, evitando così il sovraffollamento". Poi uno sguardo al futuro: "Intanto i lavori alla scuola di Lorenzana procedono nei tempi, stiamo per inaugurare la terza nuova scuola in pochi anni e questa è una verità che nessuno può ribaltare".

C. B.