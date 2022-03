Un nuovo futuro Idee per l’Italia

Innovazione, politiche sociali, urgenza di investimenti e più ampiamente futuro. Idee per un Paese in cerca di rcsatto, in un momento delicatissimo e complesso, dopo due anni di pandemia e dopo che da un mese la parola è tornata ai cannoni. Si parlerà di tutto questo e molto altro domani sera alle 21,15 nel salone della Casa Culturale a San Miniato Basso dove il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini (nella foto), presenterà il suo ultimo libro Il Paese che vogliamo". E lo farà dialogando con il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo e con Agnese Pini, direttrice de La Nazione.

"In uno scenario nazionale e internazionale che catalizza la sua attenzione verso i tragici fatti della guerra in Ucraina e sul conseguente esodo di decine di migliaia di persone che cercano salvezza verso l’Europa e l’ Italia - spiega una nota del Pd - si cercherà di ragionare su idee, nuovi progetti e sogni da realizzare". Tra questi anche come gestire la crisi internazionale costellata dalla problematica dell’ aumento dei costi energetici e "dalla presenza, a pochi migliaia di chilometri da noi, di un regime totalitario che si conferma una tirannia con pericolose mire espansionistiche".

"Ma si parlerà anche di investimenti per un presente e un futuro da protagonisti - prosegue la nota –. Proposte attuate in una regione, ma soprattutto per un Paese in cerca di riscatto". Come racconta lo stesso presidente Bonaccini del suo libro: "Qui c’è tutto ciò che conta, ciò che siamo e ciò che vorremo essere. Vale per l’Emilia-Romagna, vale per l’Italia. Allora riprendo gli appunti sparsi, quelli di ogni giorno. I pensieri, le scalette delle cose da fare e di quelle da dire nelle tante tappe che scandiscono la giornata, le questioni da verificare e gli spunti di lavoro, i suggerimenti che mi arrivano. Decido di sistemarli. Per tenere il filo di un cammino". Tutto in un libro. Che non vuol essere un programma per l’Italia. Ma il tentativo di "allargare lo sguardo al Paese e allungando la vista oltre la contingenza". In un tempo di porfonda intercezza. Dove le idee sono più preziose di sempre. Ingresso libero con green pass.