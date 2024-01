Un nuovo assessore per Giglioli: "La nomina sarà fatta a giorni"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

La giunta Giglioli non resterà senza l’assessore ai lavori pubblici. Il sindaco è pronto a risolvere la crisi in tempi rapidi, dopo l’addio a sorpresa di Marzia Fattori che ha lasciato l’amministrazione a pochi mesi dal voto, puntando il dito direttamente contro il sindaco e parlando di "rapporto logoro da tempo nel quale ormai lei veniva a sapere delle decisione prese dall’albo pretorio".

Sindaco, ma come stanno le cose. Fattori ha detto che in particolare sulla vicenda del progetto dell’ampliamento del Cencione non sapeva nulla dell’incarico affidato ad uno studio d’architettura

"Il progetto per il Cencione è un’opera che riteniamo strategica, sollecitata dai numerosi cittadini, affrontata nelle varie sedute della consulte, presente in tutti i documenti programmatici dell’amministrazione. Un quadro di cui Fattori era perfettamente a conoscenza. Era logico e scontato che sarebbe stato affidato l’incarico per arrivare ad un progetto per il futuro ampliamento. Mi meraviglio che ci meravigli: io, personalmente, sarei stato sorpreso al suo posto se l’incarico non fosse stato affidato".

Un progetto in pieno svolgimento

"Assolutamente sì. Con il professionista incaricato ci siamo già confrontati a lungo. E, l’auspicio dell’amministrazione, è quello di presentare alla cittadinanza lo studio già con il mese di febbraio. Noi riteniamo di essere davanti ad un’opera fondamentale che, da un lato, ci consente di avere un numero maggiore di posti auto e, dall’altro, di andare ad intervenire sul consolidamento dell’intero versante".

Torniamo al caso Fattori. Resterà senza l’assessore visti i tempi stretti?

"No, nel giro di una settimana, dieci giorni al massimo, San Miniato avrà un nuovo assessore ai lavori pubblici. Ci sto già lavorando".

Onestamente, si aspettava queste dimissioni?

"Sono rimasto sorpreso. Anche perché siamo a cinque mesi dal voto, la legislatura volge al termine e pensavo che Marzia Fattori fosse interessata a concludere il lavoro che abbiamo iniziato. Oltre tutto mi sembra che, anche per queste tempistiche, siamo davanti a dimissioni che non hanno molto senso".

I lavori pubblici vanno avanti a pieno ritmo?

"Naturalmente. Procede il cantiere per la nuova scuola di Ponte a Elsa. Sono in corso asfaltature ed altre arriveranno nelle prossime settimane. E con il mese di settembre diventerà cantiere il progetto per il nuovo nido Il Pinocchio".